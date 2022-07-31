Китайцы научились делать встроенную графику в процессорах. Её сравнили с видеокартой NVIDIA

Zhaoxin KX-6000G можно назвать APU, поскольку он использует встроенный графический процессор ZX C1080. Отмечается, что схема именования и дизайн чипа очень похожи на APU AMD Ryzen для настольных ПК.

В тесте 3DMark 11 встроенный графический процессор Zhaoxin набрал около 1000 баллов. Это лучше, чем было у предыдущего поколения чипа, но по-прежнему лишь на уровне графической карты NVIDIA GT 630. А это, напомним, видеокарта 2012 года.

Процессор Zhaoxin KX-6000G также был протестирован в GLMark 2, где набрал 3116 баллов. NVIDIA GeForce GTX 1650 тем временем набирает 10 516 баллов в том же тесте. Что касается CPU, то Zhaxoin быстрее, чем AMD Ryzen 3 1300X, и близким к к Intel Core i5-7500.