Китайцы научились делать встроенную графику в процессорах. Её сравнили с видеокартой NVIDIA

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Китайцы научились делать встроенную графику в процессорах. Её сравнили с видеокартой NVIDIAПока результат разочаровывает
Китайский производитель чипсетов Zhaoxin недавно вышел на рынок гибридных процессоров с моделью KX-6000G. Встроенная графика в ней предлагает мощность 1,5 терафлопса. И если числа, как правило, ни о чём не говорят, то сравнение с другими графическими процессорами делает всё понятнее.
Zhaoxin KX-6000G можно назвать APU, поскольку он использует встроенный графический процессор ZX C1080. Отмечается, что схема именования и дизайн чипа очень похожи на APU AMD Ryzen для настольных ПК.
В тесте 3DMark 11 встроенный графический процессор Zhaoxin набрал около 1000 баллов. Это лучше, чем было у предыдущего поколения чипа, но по-прежнему лишь на уровне графической карты NVIDIA GT 630. А это, напомним, видеокарта 2012 года.
Процессор Zhaoxin KX-6000G также был протестирован в GLMark 2, где набрал 3116 баллов. NVIDIA GeForce GTX 1650 тем временем набирает 10 516 баллов в том же тесте. Что касается CPU, то Zhaxoin быстрее, чем AMD Ryzen 3 1300X, и близким к к Intel Core i5-7500.