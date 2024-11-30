Китайцы поняли, как сохранить в алмазах рекордные 1,85 ТБ на миллионы лет

Опубликовано 30 ноября 2024, 09:451 мин.
Китайцы поняли, как сохранить в алмазах рекордные 1,85 ТБ на миллионы летАлмазная технология хранения данных
Исследователи из Китайского университета науки и технологий достигнули показателя хранения данных в 1,85 терабайта на кубический сантиметр алмаза. Этот прорыв, подробно описанный в недавнем исследовании, использует атомную структуру алмаза для кодирования информации.
Инновационная система хранения данных использует флуоресцентные центры вакансий внутри алмаза для хранения данных. Обстреливая сверхбыстрыми лазерными импульсами крошечные алмазные кусочки, исследователи создают «вакансии» или пустые пространства в алмазной решетке, которые служат единицами хранения данных. Эти вакансии могут хранить информацию с плотностью в 2 000 раз больше, чем стандартный Blu-ray.
Технология обладает впечатляющей долговечностью и способна хранить данные без обслуживания в течение миллионов лет. В ходе испытаний система успешно кодировала и извлекала изображения с точностью 99%, что доказывает ее практичность для долгосрочного хранения данных.