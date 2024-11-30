Компьютеры
Опубликовано 30 ноября 2024, 09:45
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Китайцы поняли, как сохранить в алмазах рекордные 1,85 ТБ на миллионы лет

Алмазная технология хранения данных
Исследователи из Китайского университета науки и технологий достигнули показателя хранения данных в 1,85 терабайта на кубический сантиметр алмаза. Этот прорыв, подробно описанный в недавнем исследовании, использует атомную структуру алмаза для кодирования информации.
Китайцы поняли, как сохранить в алмазах рекордные 1,85 ТБ на миллионы лет
© Ferra

Инновационная система хранения данных использует флуоресцентные центры вакансий внутри алмаза для хранения данных. Обстреливая сверхбыстрыми лазерными импульсами крошечные алмазные кусочки, исследователи создают «вакансии» или пустые пространства в алмазной решетке, которые служат единицами хранения данных. Эти вакансии могут хранить информацию с плотностью в 2 000 раз больше, чем стандартный Blu-ray.

Технология обладает впечатляющей долговечностью и способна хранить данные без обслуживания в течение миллионов лет. В ходе испытаний система успешно кодировала и извлекала изображения с точностью 99%, что доказывает ее практичность для долгосрочного хранения данных.

Источник:interestingengineering
Автор:Максим Многословный
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