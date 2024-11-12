Китайцы представили свой аналог мини-ПК Apple Mac Studio с видеокартой RTX 4090 или Radeon RX 6600M

Новинка поддерживает видеокарты RTX 4090M и Radeon RX 6600M, что делает его интересным решением для игр и задач с высокой нагрузкой.

FN60G WE построен на базе процессоров Intel, вплоть до модели i9-14900KF. Компьютер также имеет объем корпуса всего 3.8 литра (168 x 168 x 137 мм).

Для эффективного охлаждения используется кастомная система водяного охлаждения с 120-мм радиатором от Thermalright. Оперативная память — DDR5-5200, поддерживаются конфигурации до 96 ГБ (48 ГБ x 2), а также накопители M.2 PCIe 4.0 с общей емкостью до 16 ТБ.