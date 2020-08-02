Китайцы создали компьютер для управления беспилотными автомобилями

В Baidu заявили, что Apollo Computing Unit готов к использованию на дорогах. Компьютер представляет собой скромную коробку, но он способен обрабатывать огромное количество данных с пяти камер и 12 ультразвуковых радаров.

Компьютер базируется на процессорах Xilinx и использует микроконтроллеры от производителя чипов Infineon.

Устройство будут использовать в Apollo Valet Parking. Система позволит автоматически припарковать автомобиль, не требуя присутствия водителя. Её запуск ожидается во второй половине 2020 года. Система может быть полезна во время пандемии, когда люди стремятся ограничить контакты друг с другом.