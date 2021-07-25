Китайцы создали процессор на уровне AMD Ryzen

Разработчик утверждает, что новые процессоры для ПК обеспечивают до 50% более высокую производительность при более низком энергопотреблении, чем предшественники.

Модель Loongson 3A5000/LS3A5000 — это четырёхъядерный процессор, работающий на частоте 2,30 ГГц — 2,50 ГГц. Он должен быть на 50% быстрее и на 30% энергоэффективнее предшественника LS3A4000. Учитывая, что этот процессор был на уровне архитектуры AMD Excavator, от нового LS3A5000 можно ожидать производительности, как у первого поколения AMD Ryzen.

LS3A5000 поддерживает тип памяти DDR4-3200. Процессор будет продаваться в основном китайским сборщикам ПК, поэтому его цена остаётся неизвестной.