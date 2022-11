Китайцы выпустили в продажу отечественную игровую видеокарту. Но её нельзя купить без матплаты

MTT S80 в настоящее время доступна только в комплекте с материнской платой ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 стоимостью 1029 юаней. Это означает, что стоимость графического процессора M80 составляет около 1970 юаней (примерно 17 тысяч рублей). К сожалению, нет возможности купить видеокарту отдельно.

Первые MTT S80 поступят покупателям 16 ноября. Эта карта основана на новом графическом процессоре Chunxiao с 4096 блоками FP32. Она поставляется с 16 ГБ памяти GDDR6 14 Гбит/с и оснащена DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. Видеокарта поддерживает API DirectX и OpenGL, а также оптимизирована для нескольких игр, включая Crossfire, League of Legends, Diablo 3, Minecraft или Need For Speed ​​Hot Pursuit 3.