Китайцы выпустили видеокарты на уровне NVIDIA RTX 2080

Компания использует графический процессор Fantasy One. Она представила решения как с одним GPU, так и с двумя. Например, первая карта — Type A — это потребительское решение с одним Fantasy One.

Данный GPU предлагает до 5 TFLOPS вычислительной мощности. Видеокарты оснащены разъёмами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и VGA. У модели Type A до 16 ГБ памяти GDDR6(X) со 128-битной шиной.

Также была представлена модель Type B с двумя GPU. Она обещает до 10 TFLOPS вычислительной мощности, до 32 ГБ памяти GDDR6(X). СМИ пишут, что видеокарта должна будет потягаться с GeForce RTX 2080. А вот модель Type A — с GeForce GTX 1660.