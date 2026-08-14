Китайская CXMT почти догнала Samsung по качеству выпуска памяти DDR5

Опубликовано 14 августа 2026, 10:171 мин.
Китайская CXMT почти догнала Samsung по качеству выпуска памяти DDR5Осталось немного
Китайская CXMT добилась значительного прогресса в производстве оперативной памяти DDR5. Согласно данным СМИ, выход годных чипов на её заводе превысил 90%. У Samsung этот показатель составляет 92−93%.
© CXMT
Раньше у CXMT были проблемы с этим показателем, и некоторые эксперты даже думали, что компания пропустила текущий технический этап и перешла к следующему.
Память CXMT уже начинает появляться в коммерческих продуктах, пишут СМИ. Например, их устанавливают в некоторые ноутбуки Acer и Asus. HP использует память CXMT в устройствах, предназначенных исключительно для Китая, а Dell пока «воздерживается». Впрочем, объёмы у заказчиков небольшие.
Мировой рынок оперативной памяти по-прежнему контролируют три столпа: Samsung, SK hynix и Micron.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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