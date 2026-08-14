Китайская CXMT почти догнала Samsung по качеству выпуска памяти DDR5

Раньше у CXMT были проблемы с этим показателем, и некоторые эксперты даже думали, что компания пропустила текущий технический этап и перешла к следующему.

Память CXMT уже начинает появляться в коммерческих продуктах, пишут СМИ. Например, их устанавливают в некоторые ноутбуки Acer и Asus. HP использует память CXMT в устройствах, предназначенных исключительно для Китая, а Dell пока «воздерживается». Впрочем, объёмы у заказчиков небольшие.

Мировой рынок оперативной памяти по-прежнему контролируют три столпа: Samsung, SK hynix и Micron.