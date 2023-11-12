Китайская Galax нынче на коне: встречайте тонкую и мощную видеокарту RTX 4060 Ti MAX

Обладая 16 ГБ памяти, RTX 4060 Ti MAX позиционируется как решение для тех, кому важна экономия места и, если все сложиться удачно, денег.

Благодаря вентилятору и четырем разъемам для подключения дисплеев эта карта больше ориентирована на эстетику внутри вашего ПК, но ее потенциал в качестве вторичного GPU для интенсивных задач не вызывает сомнений.

Хотя конфигурация с 8 каналами PCIe может ограничить возможности экстремальных многопроцессорных систем, TDP 165 Вт и 16 Гбайт VRAM делают карту привлекательным выбором.

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