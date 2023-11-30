Китайская Loongson представила свой процессор 3A6000 на фоне мощных американских санкций

Позиционируемый как первый процессор четвертого поколения микроархитектуры Loongson, 3A6000 предназначен для высокопроизводительных встраиваемых систем, ПК, серверов и т.д. Благодаря набору инструкций LoongArch™ и новому процессорному ядру LA664, 3A6000 превосходит своего предшественника, 3A5000, с увеличением производительности ядра с фиксированной и плавающей точкой на 60 и 90 %.

В однопоточном тестировании SPECint CPU 2006 процессор набрал 43,1 балла, а в SPECfp CPU 2006 - 54,6 балла. Благодаря трем различным моделям, предназначенным для серверов, настольных компьютеров и мобильных устройств, 3A6000 обеспечивает «универсальность вычислений».