Компьютеры
13:04, 30 ноября 2023
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Китайская Loongson представила свой процессор 3A6000 на фоне мощных американских санкций

Вот бы и цена была «за 6000»

Loongson Zhongke Technology официально представила процессор Loongson 3A6000, ознаменовавший собой значительный скачок для китайского производства, особенно на фоне американских ограничений.

Китайская Loongson представила свой процессор 3A6000 на фоне мощных американских санкций

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Позиционируемый как первый процессор четвертого поколения микроархитектуры Loongson, 3A6000 предназначен для высокопроизводительных встраиваемых систем, ПК, серверов и т.д. Благодаря набору инструкций LoongArch™ и новому процессорному ядру LA664, 3A6000 превосходит своего предшественника, 3A5000, с увеличением производительности ядра с фиксированной и плавающей точкой на 60 и 90 %.

В однопоточном тестировании SPECint CPU 2006 процессор набрал 43,1 балла, а в SPECfp CPU 2006 - 54,6 балла. Благодаря трем различным моделям, предназначенным для серверов, настольных компьютеров и мобильных устройств, 3A6000 обеспечивает «универсальность вычислений».

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