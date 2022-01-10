Китайская матплата для процессоров Intel Rocket Lake и Comet Lake: что вас ждёт

Эксперт канала Miyconst рассказал о материнской плате Maxsun (Soyo) B560M Challenger на платформе LGA 1200. Она совместима с процессорами Intel Core i3-10100, i5-10400, i5-11400 (Intel LGA 1200 i9, i7, i5, i3). В целом, хотя у неё только два слота памяти, она имеет всё, что нужно для современной бюджетной игровой сборки.

Однако есть вещи, которые не работают на этой плате. Прежде всего, это невозможность снижения напряжения процессора.

Также здесь есть четыре разъёма для вентиляторов, однако настроить из них можно лишь три.

Кроме того, спящий режим на плате запускается, однако время возобновления работы - довольно длительное.

Самой главной проблемой материнской платы Maxsun (Soyo) B560M Challenger является, по словам эксперта, невозможность достижения с i5-11400 4,2 ГГц на всех шести ядрах. Даже при отключении всех ограничений по какой-то причине тактовая частота снижается до 3,6 ГГц.

При этом данную плату всё равно можно использовать для игровых конфигураций бюджетного сегмента, особенно если добавить к Maxsun (Soyo) B560M Challenger что-то вроде Core i5-10400. Этот процессор потребляет меньше энергии, чем i5-11400 (примерно 120 Вт).