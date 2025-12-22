Китайская Moore Threads представила ИИ-чипы, нацеленные на конкуренцию с Nvidia

Чип Huashan предназначен для работы с искусственным интеллектом — обучения и работы. По словам основателя и генерального директора Moore Threads Чжана Цзяньчжуна, его производительность «превосходит решения Nvidia серии Hopper и приближается к более новой линейке Blackwell». При этом подробные технические характеристики компания пока не раскрыла. Второй чип, Lushan, ориентирован на игры и графику в целом.