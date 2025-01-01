Китайская память DDR5 больше и медленнее иностранных аналогов

Разборка показала, что размеры 16-гигабайтной матрицы DDR5-планки CXMT составляют 68,06 мм² - на 40% больше, чем у аналогичной матрицы Samsung, которая составляет всего 48,90 мм². Большие размеры матрицы увеличивают производственные затраты, что ещё и ставит CXMT в невыгодное положение.

В то время как такие крупные игроки, как Samsung, Micron и SK hynix, усовершенствовали производство DDR5 с 2021 года, технология CXMT остается «сопоставимой с предыдущими поколениями», отмечают обзорщики.

Сможет ли CXMT привлечь покупателей конкурентоспособными ценами, остается неясным.