Китайская таможня изъяла 84 SSD, спрятанных в электросамокате

Несмотря на оригинальность идеи рентгеновский аппарат на таможне смог легко обнаружить SSD. Всего было обнаружено 84 накопителя.

Эта попытка показывает изобретательность контрабандистов, которые быстро приспособились к миниатюризации компонентов ПК. Таможенники не сообщили, какова стоимость контрабандного товара и какой штраф наложили на человека.