Китайская таможня изъяла 84 SSD, спрятанных в электросамокате

15:20, 19 марта 2023
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Китайская таможня изъяла 84 SSD, спрятанных в электросамокатеУдивительная попытка контрабанды
Китайская таможня изъяла большое количество твердотельных накопителей, спрятанных в электросамокате.
Фото: Chinese Customs
На контрольно-пропускном пункте Гуандун-Макао китайские таможенники заметили необычный рентгеновский снимок электрического самоката. В его передней части были скрыты пакеты с SSD NVMe. Способ был выбран весьма изящный:
Несмотря на оригинальность идеи рентгеновский аппарат на таможне смог легко обнаружить SSD. Всего было обнаружено 84 накопителя.
Эта попытка показывает изобретательность контрабандистов, которые быстро приспособились к миниатюризации компонентов ПК. Таможенники не сообщили, какова стоимость контрабандного товара и какой штраф наложили на человека.