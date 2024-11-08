Китайская TPV Technology остановила большой завод по выпуску телевизоров в РФ

Завод, расположенный в Шушарах, выпускал миллионы телевизоров для таких популярных брендов, как Philips, Sharp и Sony. Этот шаг показал изменение приоритетов TPV, которая вложила в завод около $ 30 млн, а теперь стремится избежать санкций Запада, несмотря на важность России как экономического партнера Китая.

С 2011 года на заводе собирались телевизоры под брендами, такими как Panasonic и AOC, а также под собственными марками крупных российских ритейлеров. Однако на решение TPV повлияли как давление западных властей, так и сложности с закупкой и оплатой комплектующих из Китая.