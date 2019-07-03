Китайские аналоги процессоров Core i5 готовятся к продаже

Китайские процессоры станут аппаратной основой для ультрабуков, настольных персональных компьютеров и серверов. Предыдущее поколение чипов KX-5000, например, использовалось в продуктах компании Lenovo.

KX-6000 выпускаются с использованием 16-нм техпроцесса. Это однокристальные платформы (SoC) с встроенным видеоядром и чипсетом. Сообщается, что процессоры на 50% быстрее моделей предыдущего поколения. Также у них в три раза выше показатель соотношения производительности на ватт.

Максимальная тактовая частота процессоров серии KX-6000 равна 3 ГГц. Всего будет 6 моделей: 3 четырёхъядерные и 3 восьмиядерные. Объём кеш-памяти второго уровня у процессоров с 8 ядрами равен 8 МБ, у процессоров с 4 ядрами — 4 МБ.