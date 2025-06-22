Китайские ИИ-чипы Huawei обогнали Nvidia H800, несмотря на ограничения США

Новинка — суперузел CloudMatrix 384, созданный при сотрудничестве Huawei и китайского стартапа SiliconFlow. Он объединяет 384 процессора Ascend 910C и 192 серверных CPU Kunpeng.

Согласно технической статье, CloudMatrix 384 значительно повышает эффективность и мощность Ascend-чипов, позволяя им «опережать лучшие мировые решения в области искусственного интеллекта». В частности, это важно для центров обработки данных и крупных вычислительных инфраструктур.

В Huawei подчеркивают, что их технология поможет преодолеть ограничения США и укрепит позиции китайских разработок на мировом рынке.