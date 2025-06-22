Компьютеры
Опубликовано 22 июня 2025, 18:00
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Китайские ИИ-чипы Huawei обогнали Nvidia H800, несмотря на ограничения США

Страна старается
Huawei представила ранее свои новые ИИ-чипы Ascend, которые по производительности превосходят популярные Nvidia H800, используемые в китайской модели DeepSeek R1, пишут СМИ. Это знаменательный шаг для компании на фоне жестких американских ограничений.
Китайские ИИ-чипы Huawei обогнали Nvidia H800, несмотря на ограничения США

© Ferra.ru

Новинка — суперузел CloudMatrix 384, созданный при сотрудничестве Huawei и китайского стартапа SiliconFlow. Он объединяет 384 процессора Ascend 910C и 192 серверных CPU Kunpeng.

Согласно технической статье, CloudMatrix 384 значительно повышает эффективность и мощность Ascend-чипов, позволяя им «опережать лучшие мировые решения в области искусственного интеллекта». В частности, это важно для центров обработки данных и крупных вычислительных инфраструктур.

В Huawei подчеркивают, что их технология поможет преодолеть ограничения США и укрепит позиции китайских разработок на мировом рынке.

Источник:SCMP
Автор:Максим Многословный
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