Китайские ИИ-чипы Huawei обогнали Nvidia H800, несмотря на ограничения США

Опубликовано 22 июня 2025, 18:001 мин.
Китайские ИИ-чипы Huawei обогнали Nvidia H800, несмотря на ограничения СШАСтрана старается
Huawei представила ранее свои новые ИИ-чипы Ascend, которые по производительности превосходят популярные Nvidia H800, используемые в китайской модели DeepSeek R1, пишут СМИ. Это знаменательный шаг для компании на фоне жестких американских ограничений.
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Новинка — суперузел CloudMatrix 384, созданный при сотрудничестве Huawei и китайского стартапа SiliconFlow. Он объединяет 384 процессора Ascend 910C и 192 серверных CPU Kunpeng.
Согласно технической статье, CloudMatrix 384 значительно повышает эффективность и мощность Ascend-чипов, позволяя им «опережать лучшие мировые решения в области искусственного интеллекта». В частности, это важно для центров обработки данных и крупных вычислительных инфраструктур.
В Huawei подчеркивают, что их технология поможет преодолеть ограничения США и укрепит позиции китайских разработок на мировом рынке.