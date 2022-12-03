19:14, 03 декабря 2022
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Китайские инженеры лишили компьютер Apple «подбородка»24-дюймовый iMac модифицировали
Инженеры из Китая разработали модификацию 24-дюймового iMac без «подбородка». Так они добились по-настоящему полноэкранного дизайна.
Фото: Macrumors
iMac G4 2002 года с рамками одинаковой толщины вокруг дисплея был назван источником вдохновения для модификации. Большинство внутренних компонентов iMac инженеры перенесли в выступающую нижнюю часть на задней панели.
Сначала iMac разобрали, а «подбородочную» часть дисплея отрезали. Новый задний корпус с увеличенной площадью для материнской платы и портов был напечатан на 3D-принтере для тестирования, а затем изготовлен из алюминия.