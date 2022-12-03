Китайские инженеры лишили компьютер Apple «подбородка»

‌iMac‌ G4 2002 года с рамками одинаковой толщины вокруг дисплея был назван источником вдохновения для модификации. Большинство внутренних компонентов ‌iMac‌ инженеры перенесли в выступающую нижнюю часть на задней панели.

Сначала iMac разобрали, а «подбородочную» часть дисплея отрезали. Новый задний корпус с увеличенной площадью для материнской платы и портов был напечатан на 3D-принтере для тестирования, а затем изготовлен из алюминия.