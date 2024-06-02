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Компьютеры
Опубликовано 02 июня 2024, 15:58
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Китайские исследователи создали имитирующий зрительную систему человека чип

И он отлично работает
Китайские исследователи из Университета Цинхуа представили чип Tianmoc, который имитирует человеческую зрительную систему, решая серьезные проблемы в области визуального восприятия ИИ. Традиционные чипы часто не справляются с внезапными изменениями освещенности или помехами, что мешает, например, самоуправляемым автомобилям.
Китайские исследователи создали имитирующий зрительную систему человека чип
© Ferra

Вдохновленный человеческим мозгом, Tianmoc разбивает визуальную информацию на «примитивы», которые затем объединяются, в точности имитируя человеческое восприятие. Такой «двухпутевой» подход не только превосходит традиционные методы, но и обеспечивает стабильность системы. Возможности чипа выходят за рамки самоуправляемых автомобилей и роботов, а по мере снижения стоимости производства могут найти применение и в повседневных устройствах, таких как смартфоны.

Опираясь на предыдущий успех команды Tianjic, другого чипа, вдохновленного мозгом, Tianmoc представляет собой значительный шаг на пути к созданию всеобъемлющей «экосистемы, подобной мозгу». Эта экосистема может проложить путь к общему искусственному интеллекту (AGI), позволяя ИИ учиться и рассуждать, как люди.