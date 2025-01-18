Компьютеры
Опубликовано 18 января 2025, 04:30
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Китайские хакеры получили доступ к компьютеру министра финансов США

Взломали системы
Китайские хакеры взломали систему Министерства финансов США, получив доступ к сотням компьютеров, включая компьютеры министра финансов страны Джанет Йеллен и ее заместителей, говорится в сообщении СМИ.
Китайские хакеры получили доступ к компьютеру министра финансов США
© Ferra

Хакеры воспользовались слабым местом в стороннем программном обеспечении, используемом министерством, предоставленном компанией BeyondTrust, которое помогает управлять удаленным доступом к системам. Около 400 компьютеров были взломаны, хакеры получили доступ к конфиденциальным файлам, в том числе к 50 файлам на компьютере самой Йеллен.

Эта атака последовала за более крупной, продолжающейся кибератакой, в ходе которой китайские хакеры атаковали телекоммуникации США и похищали конфиденциальную информацию. Названная операция «Salt Typhoon», эти атаки были направлены на получение доступа к личным данным и коммуникациям ключевых фигур в правительстве. Хакеры использовали уязвимости в сетевом оборудовании и программном обеспечении для достижения своих целей

Источник:firstpost
Автор:Максим Многословный
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