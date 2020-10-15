Китайские майнеры массово скупают видеокарты AMD Radeon

Проблема ещё в том, что в сентябре некоторые дистрибьюторы не получили новые видеокарты от XFX. Поэтому сейчас в продаже невозможно найти почти все потребительские модели производителя, в том числе Radeon RX 580 8 ГБ, RX 590 ГБ, RX 5600 XT, RX 5700 XT.

Источники также пишут, что XFX сразу направляла графические чипы от AMD майнерам, а не собирала из них видеокарты. Именно поэтому дистрибьюторы так и не получили новую продукцию.

Журналисты отмечают, что популярность добычи криптовалюты увеличивается на фоне роста курса Ethereum.