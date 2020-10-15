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Китайские майнеры массово скупают видеокарты AMD Radeon
Курс Ethereum растёт
СМИ узнали, что китайские майнеры начали массово скупать видеокарты AMD Radeon RX 500-й и RX 5000-й серий. Китайское подразделение XFX уже распродало почти весь запас продукции.
Проблема ещё в том, что в сентябре некоторые дистрибьюторы не получили новые видеокарты от XFX. Поэтому сейчас в продаже невозможно найти почти все потребительские модели производителя, в том числе Radeon RX 580 8 ГБ, RX 590 ГБ, RX 5600 XT, RX 5700 XT.
Источники также пишут, что XFX сразу направляла графические чипы от AMD майнерам, а не собирала из них видеокарты. Именно поэтому дистрибьюторы так и не получили новую продукцию.
Журналисты отмечают, что популярность добычи криптовалюты увеличивается на фоне роста курса Ethereum.