Китайские партнеры Nvidia «похоронили» RTX 4090 из-за новых ограничений со стороны США

Gainward и Galax уже сняли эти карты с продажи, предвидя влияние экспортных ограничений США, которые вступили в силу 16 ноября. Galax оказалась в сложной ситуации со своей 20-й юбилейной версией RTX 4090 Edition, выпущенной всего за несколько дней до введения запрета, что заставило компанию пересмотреть маркетинговые материалы.

В то время как некоторые компании добровольно снимают с продажи карты RTX 4090, другие, такие как Gigabyte, MSI и ASUS, пока не последовали их примеру. По слухам, Nvidia работает над специальным изданием RTX 4090D, чтобы обойти эти ограничения.