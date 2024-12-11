Китайские производители стали проблемой для Samsung, продавая дешевые чипы DRAM

По данным DRAMeXchange, спотовая цена на 8-гигабайтные DDR4 упала на 35,7% до $ 1,35 в ноябре по сравнению с $ 2,10 в июле. Китайские компании, такие как CXMT и JHICC, наводнили рынок, продавая чипы DDR4 по цене от 0,75 до 1 доллара.

Переизбыток предложения также приводит к снижению цен на новые чипы DDR5. В ноябре 16-гигабайтные чипы DDR5 подешевели на 3,7% до 3,90 доллара с 4,05 доллара в октябре.

Аналитики теперь ожидают снижения доходов Samsung и SK hynix. Прогноз операционной прибыли Samsung в IV квартале снизился на 33%, с 14,7 трлн вон (10,2 млрд долларов) до 9,7 трлн вон. Прогноз SK hynix был снижен на 5%, до 8,09 триллиона вон.