Китайские видеокарты Moore Threads научились работать с DirectX 11

Расширен список совместимости МТТ с такими популярными играми, как Genshin Impact, Dota 2 и даже Call of Duty Modern Warfare 3. Несмотря на отсутствие в продаже за пределами Китая, GPU MTT привлекают внимание энтузиастов.

И хотя из-за некоторых проблем они не могут соперничать с основными конкурентами, такими как GeForce или Radeon, включение MTT поддержки DX11 открывает для них новые возможности, особенно на китайском рынке.

Кстати о Китае: Xiaomi Corp недавно получила одобрение от государственного планового комитета страны на производство электромобилей.