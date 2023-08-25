Китайские видеокарты Moore Threads научились работать с DirectX 11

Китайские видеокарты Moore Threads научились работать с DirectX 11Даже появилась поддержка Dota
В обновлении GPU MTT S80 появилась официальная поддержка DirectX 11, усовершенствования DisplayPort для вывода изображения с частотой 4K 144 Гц, а также улучшена стабильность.
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Расширен список совместимости МТТ с такими популярными играми, как Genshin Impact, Dota 2 и даже Call of Duty Modern Warfare 3. Несмотря на отсутствие в продаже за пределами Китая, GPU MTT привлекают внимание энтузиастов.
И хотя из-за некоторых проблем они не могут соперничать с основными конкурентами, такими как GeForce или Radeon, включение MTT поддержки DX11 открывает для них новые возможности, особенно на китайском рынке.
Кстати о Китае: Xiaomi Corp недавно получила одобрение от государственного планового комитета страны на производство электромобилей.