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Компьютеры
Сегодня 21:13

Китайские военные откажутся от Windows из-за угрозы взлома со стороны США

Хотят разработать собственную операционную систему
Чиновники из Пекина решили отказаться от установки операционной системы Windows на компьютеры военных. Это, по их мнению, создаёт угрозу для взлома со стороны США. Вместо продукта Microsoft они хотят использовать собственную операционку.

Которую, правда, ещё нужно разработать. Менять Windows на Linux тоже небезопасно, так как пекинские чиновники хорошо осведомлены об огромном арсенале американских средств для взлома, способных поразить любые цели: от серверов Linux, до обычных настольных ПК.

Разработкой собственной операционной системы займётся новая группа по информационной безопасности в интернете (Internet Security Information Leadership Group). Этой группой напрямую руководит Коммунистическая партия Китая.

Интересно, что собственная операционная система есть у Северной Кореи. Это Red Star OS, основана она, впрочем, на дистрибутиве Fedora Linux.

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