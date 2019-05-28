Китайские военные откажутся от Windows из-за угрозы взлома со стороны США

Которую, правда, ещё нужно разработать. Менять Windows на Linux тоже небезопасно, так как пекинские чиновники хорошо осведомлены об огромном арсенале американских средств для взлома, способных поразить любые цели: от серверов Linux, до обычных настольных ПК.

Разработкой собственной операционной системы займётся новая группа по информационной безопасности в интернете (Internet Security Information Leadership Group). Этой группой напрямую руководит Коммунистическая партия Китая.

Интересно, что собственная операционная система есть у Северной Кореи. Это Red Star OS, основана она, впрочем, на дистрибутиве Fedora Linux.