Китайский квантовый компьютер решил задачу в миллиарды раз быстрее суперкомпьютера

Под руководством Пань Цзяньвэя, видного ученого в рамках национальной программы квантовых исследований Китая, исследовательская группа из Китайского университета науки и технологий использовала фотоны в качестве основы для своего квантового компьютера. По сравнению со своими предшественниками JiuZhang 3 добился значительного прогресса, увеличив количество используемых фотонов до 255.

Исключительное быстродействие этого квантового компьютера является частью глобальной гонки за достижение «квантового превосходства», позволяющего превзойти классические компьютеры в решении сложных задач. Хотя эти квантовые компьютеры невероятно быстры, они все же имеют свои ограничения: прежде всего, они работают в контролируемых условиях для решения конкретных задач и допускают значительное количество ошибок.

Достижение надежных возможностей коррекции ошибок и создание крупномасштабных и высокоскоростных квантовых компьютеров - следующая задача исследователей в этой области.