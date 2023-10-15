Китайский квантовый компьютер решил задачу в миллиарды раз быстрее суперкомпьютера

Китайский квантовый компьютер решил задачу в миллиарды раз быстрее суперкомпьютераА «потянет» ли он Crysis на «максималках»?
Разработанный в Китае квантовый компьютер, известный как JiuZhang 3, совершил удивительный подвиг, решив сложнейшую математическую задачу всего за одну миллионную долю секунды. Это достижение более чем на 20 млрд лет быстрее, чем ту же задачу смог решить самый быстрый в мире суперкомпьютер.
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Под руководством Пань Цзяньвэя, видного ученого в рамках национальной программы квантовых исследований Китая, исследовательская группа из Китайского университета науки и технологий использовала фотоны в качестве основы для своего квантового компьютера. По сравнению со своими предшественниками JiuZhang 3 добился значительного прогресса, увеличив количество используемых фотонов до 255.
Исключительное быстродействие этого квантового компьютера является частью глобальной гонки за достижение «квантового превосходства», позволяющего превзойти классические компьютеры в решении сложных задач. Хотя эти квантовые компьютеры невероятно быстры, они все же имеют свои ограничения: прежде всего, они работают в контролируемых условиях для решения конкретных задач и допускают значительное количество ошибок.
Достижение надежных возможностей коррекции ошибок и создание крупномасштабных и высокоскоростных квантовых компьютеров - следующая задача исследователей в этой области.