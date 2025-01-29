Китайское подразделение Arm сменило руководство из-за прихода Трампа

Arm China столкнулась с борьбой за лидерство, поскольку ее со-генеральные директора «занимались другими делами». Совет директоров решил привлечь Чэнь Фэна в качестве штатного руководителя, чтобы «укрепить позиции компании в условиях растущей напряженности между США и Китаем в сфере технологий и быстрого развития ИИ».

Этот шаг был предпринят на фоне ужесточения США ограничений на экспорт передовых чипов ИИ в Китай, а также прихода Трампа, чья риторика добавляет «неопределенности» для иностранных компаний.