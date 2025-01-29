Китайское подразделение Arm сменило руководство из-за прихода Трампа

Опубликовано 29 января 2025, 22:051 мин.
Китайское подразделение Arm сменило руководство из-за прихода ТрампаНазначает нового генерального директора на фоне напряженности
Arm China назначает Чэнь Фэна, бывшего руководителя Rockchip Electronics, новым генеральным директором, чтобы помочь компании «справиться с растущими геополитическими и технологическими проблемами», пишут СМИ. Его назначение последовало за отставкой генеральных директоров Лю Реншена и Эрика Чена, которые возглавляли компанию с 2022 года.
Arm China столкнулась с борьбой за лидерство, поскольку ее со-генеральные директора «занимались другими делами». Совет директоров решил привлечь Чэнь Фэна в качестве штатного руководителя, чтобы «укрепить позиции компании в условиях растущей напряженности между США и Китаем в сфере технологий и быстрого развития ИИ».
Этот шаг был предпринят на фоне ужесточения США ограничений на экспорт передовых чипов ИИ в Китай, а также прихода Трампа, чья риторика добавляет «неопределенности» для иностранных компаний.