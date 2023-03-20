Компьютеры
17:23, 20 марта 2023
1 мин.

«Клеймо позора»: Windows 11 начала ставить водяные знаки на неподдерживаемых компьютерах

Но их можно отключить

Microsoft начала ставить водяные знаки на рабочий стол у неподдерживаемых или неподходящих компьютеров с Windows 11. Надпись гласит: «Требования к системе не выполнены».

«Клеймо позора»: Windows 11 начала ставить водяные знаки на неподдерживаемых компьютерах

Фото: Microsoft

Windows 11 вышла со сложными требованиями, такими как наличие TPM 2.0, процессоров 8-го поколения или новее и др. Систему однако можно установить на неподдерживаемое оборудование. К счастью, Microsoft не планирует блокировать Windows 11 на таких ПК. Тем не менее компания хочет пристыдить пользователей, разместив водяной знак на рабочем столе.

«Клеймо позора»: Windows 11 начала ставить водяные знаки на неподдерживаемых компьютерах

Devin Chaboyer

Впрочем, водяные знаки можно отключить. Это точно могут сделать системные администраторы в компаниях. Нужно:

  • открыть меню «Пуск» или поиск Windows.
  • ввести групповую политику (это не будет работать в Windows Home).
  • перейти в раздел «Политика локального компьютера» > «Конфигурация компьютера» > «Административные шаблоны» > «Система».
  • включить политику «Скрыть сообщения, если требования к системе Windows не выполнены».

В Windows Home нужно использовать редактор реестра:

  • открыть его.
  • нажать «HKEY_CURRENT_USER».
  • развернуть панель управления.
  • выбрать папку UnsupportedHardwareNotificationCache.
  • нажать правой кнопкой мыши запись SV2.
  • выбрать «Изменить».
  • изменить значение на «0».
  • нажать ОК.

После этого следует перезагрузить компьютер.

Новости партнеров
Новости партнеров