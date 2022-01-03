Когда Apple полностью перейдёт на фирменные процессоры в своих компьютерах

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Когда Apple полностью перейдёт на фирменные процессоры в своих компьютерахИ какие новинки нас ждут в 2022
В 2020 году Apple начала переход на собственные процессоры в компьютерах вместо чипов Intel. Главный аналитик Bloomberg по «яблочной» продукции рассказал, когда ждать окончания этого перехода.
Когда Apple объявила о переходе на Apple Silicon, она заявила о завершении этого процесса в течение двух лет. В соответствии с этим, Марк Гурман из Bloomberg ожидает, что компания сможет завершить переход к конференции WWDC 2022 в июне.
Аналитик добавил, что новые Mac Pro, Mac Mini и iMac Pro с большим экраном будут оснащены чипами Apple Silicon. Если это правда, то в первой половине этого года может быть выпущено сразу несколько устройств Apple Mac.
Источник: Gizmochina