Когда Apple полностью перейдёт на фирменные процессоры в своих компьютерах

Когда Apple объявила о переходе на Apple Silicon, она заявила о завершении этого процесса в течение двух лет. В соответствии с этим, Марк Гурман из Bloomberg ожидает, что компания сможет завершить переход к конференции WWDC 2022 в июне.

Аналитик добавил, что новые Mac Pro, Mac Mini и iMac Pro с большим экраном будут оснащены чипами Apple Silicon. Если это правда, то в первой половине этого года может быть выпущено сразу несколько устройств Apple Mac.