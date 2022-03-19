Когда Internet Explorer умрёт окончательно

Поддержка веб-браузера закончится 15 июня 2022 года. Первоначально Microsoft планировала похоронить Internet Explorer ещё прошлым летом. Отмечается, что браузер до сих пор используется миллионами интернет-пользователей по всему миру.

Microsoft, пытаясь их переубедить, разместила напоминание на своём официальном сайте. Компания указала, что многие веб-сайты больше не поддерживают знаменитый браузер, что может ухудшить работу.

Microsoft пояснила, что десктопное приложение Internet Explorer 11 (IE11) перестанет работать 15 июня 2022 года для определённых версий Windows 10. Пользователей будут перенаправлять на Microsoft Edge. А вот режим совместимости с IE будет поддерживаться по крайней мере до 2029 года.