Когда начнут продаваться рекордные жёсткие диски на 30 ТБ

Используя технологию eSMR (Energy-assisted Shingled Magnetic Recording), Showa Denko смогла разработать пластины ёмкостью 2,6 ТБ с плотностью записи 1 ТБ/дюйм^2.

Стоимость жёстких дисков емкостью 26 ТБ пока неизвестна. Также неясно, сколько будут стоить HDD на 30 ТБ в 2023 году.

В Showa Denko отметили, что будут продолжать способствовать увеличению ёмкости жёстких дисков в соответствии со своим девизом «Лучший в своём классе», тем самым поддерживая развитие индустрии.