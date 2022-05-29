Когда начнут продаваться рекордные жёсткие диски на 30 ТБ

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Когда начнут продаваться рекордные жёсткие диски на 30 ТБИх изготовит японская Showa Denko
Showa Denko, производитель жёстких дисков из Токио, начал поставки своих 3,5-дюймовых накопителей ёмкостью 26 ТБ — это максимальное значение в отрасли. А к концу 2023 года компания и вовсе обещает выпустить жёсткие диски на 30 ТБ.
Используя технологию eSMR (Energy-assisted Shingled Magnetic Recording), Showa Denko смогла разработать пластины ёмкостью 2,6 ТБ с плотностью записи 1 ТБ/дюйм^2.
Стоимость жёстких дисков емкостью 26 ТБ пока неизвестна. Также неясно, сколько будут стоить HDD на 30 ТБ в 2023 году.
В Showa Denko отметили, что будут продолжать способствовать увеличению ёмкости жёстких дисков в соответствии со своим девизом «Лучший в своём классе», тем самым поддерживая развитие индустрии.