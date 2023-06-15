Когда-нибудь в каждом доме: IBM улучшила квантовый процессор

В исследовании, опубликованном в Nature, они продемонстрировали, что их методика позволяет процессорам превосходить аналогичные вычисления на классических компьютерах.

Исследователи использовали намеренное усиление и измерение шума процессора на разных уровнях, чтобы оценить функцию, которая имитирует фактические измерения, но с нулевым уровнем шума. Они применили этот метод к модели Изинга, которая представляет собой сетку взаимодействующих электронов. Модели Изинга были широко изучены из-за их применимости к различным физическим системам.

Используя пары кубитов для выполнения вычислений, IBM успешно смоделировала модель Изинга на своем квантовом процессоре. Это исследование подчеркивает потенциал квантовых компьютеров, даже с их нынешними ограничениями, превосходить классические компьютеры в некоторых сложных вычислениях.