Когда перестанут выходить обновления для Windows 10

Microsoft сообщила, что перейдёт на новую периодичность выпуска Windows 10 из-за выхода Windows 11. Обновления для старой системы будут выходить раз в год, а не два раза, как раньше. Следующее обновление функций Windows 10 намечено на вторую половину 2022 года.

Компания пишет, что продолжит поддерживать по крайней мере одну версию Windows 10 до 14 октября 2025 года.

Что касается последнего обновления, то оно обеспечивает поддержку стандарта WPA3 H2E для повышенной безопасности Wi-Fi, упрощённый метод идентификации без ввода пароля в Windows Hello for Business и др.