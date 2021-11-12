Когда перестанут выходить все обновления для Windows 7

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Когда перестанут выходить все обновления для Windows 7Названа точная дата
Windows 7 уже давно не получает обновления безопасности, так как поддержка операционной системы закончилась, но Microsoft продолжает выпускать критические патчи в рамках программы расширенного обновления безопасности (ESU). Теперь же компания объявила завершение этой программы.
Сейчас критические обновления доступны только для компаний, которые всё ещё используют Windows 7 на своих устройствах, и не поставляются обычным пользователям. Почти через год окончится и поддержка ESU. Это случится 10 января 2023 года.
После этой даты Windows 7 «умрёт» окончательно, поэтому устройства, на которых всё ещё установлена эта операционная система, необходимо будет обновить, чтобы продолжать получать обновления.
Стоит отметить, что уже вышла Windows 11. На неё можно обновиться бесплатно с лицензионной Windows 10.
Источник: Softpedia