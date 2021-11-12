Когда перестанут выходить все обновления для Windows 7

Сейчас критические обновления доступны только для компаний, которые всё ещё используют Windows 7 на своих устройствах, и не поставляются обычным пользователям. Почти через год окончится и поддержка ESU. Это случится 10 января 2023 года.

После этой даты Windows 7 «умрёт» окончательно, поэтому устройства, на которых всё ещё установлена эта операционная система, необходимо будет обновить, чтобы продолжать получать обновления.

Стоит отметить, что уже вышла Windows 11. На неё можно обновиться бесплатно с лицензионной Windows 10.