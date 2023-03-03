Когда появятся SSD на 300 ТБ

Компания ожидает, что ёмкость твердотельных накопителей за несколько лет увеличится в шесть раз и достигнет 300 ТБ. Это станет возможным в первую очередь за счёт увеличения плотности записи в модули флеш-памяти 3D NAND.

Стоит понимать, что речь идёт об SSD промышленного уровня. Однако в Pure Storage утверждают, что ёмкость пользовательских накопителей в ближайшие три года тоже существенно вырастет.