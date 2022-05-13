Когда RuTube восстановится полностью

Судя по всему, атака произошла 9 мая. Как говорили представители самого видеохостинга, «сервис попросту удалился». В компании считают, что атака была запланирована специально, чтобы сорвать трансляцию Парада Победы. Бывший сотрудник сервиса заявил, что злоумышленники не просто проникли в систему, но и модифицировали исходный код видеосервиса так, чтобы он удалял данные из файлохранилища RuTube. Некоторые считают, что у хакеров были инсайдеры в компании или доступ к технической документации и данным аудита. Были предположения, что RuTube потеряет часть контента.

Гендиректор Моисеев заявил, что сейчас пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. «Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищённости соответствующих функций», — уточнил он. Моисеев утверждает, что на сегодняшний день пользователям уже доступны: авторизация на сайте, стримы, поиск, комментарии, кнопка «В ТОП».