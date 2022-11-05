Когда выйдут компьютеры на Windows с новыми процессорами Snapdragon

13:44, 05 ноября 2022
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Когда выйдут компьютеры на Windows с новыми процессорами SnapdragonQualcomm обещает революцию на рынке
Qualcomm рассказала, что ожидает в 2024 году «переломный момент» — тогда выйдут новые компьютеры под управлением Windows и на процессорах Snapdragon.
Компания заявила, что добилась значительного количества побед в области OEM-дизайна. Напомним, ранее Qualcomm купила стартап Nuvia, который помог ей в создании Windows-компьютеров на Arm-процессорах.
При этом сначала Qualcomm столкнулась с рядом неудач со своими SoC Snapdragon на базе Nuvia. Первоначально компания планировала начать производство процессоров в августе 2022 года, а их коммерческую поставку в 2023 году. Но затем Qualcomm отложила производство до 2023 года. Теперь мы можем ждать системы Windows на базе Snapdragon только в 2024 году.