Когда Xiaomi выпустит первый 4K-монитор

Это будет первый монитор с таким качеством у Xiaomi. Продукт представят 4 декабря.

Судя по нескольким тизерам компании, этот будущий монитор Xiaomi будет предназначен для профессионалов. Помимо разрешения 4K, дисплей также будет охватывать 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3.

Один из тизеров также даёт общее представление о дизайне монитора. У него будет сравнительно большая нижняя рамка. Боковые будут явно уже.

Не исключено, что Xiaomi будет позже продавать этот монитор не только на китайском рынке, но и на других. Сколько он будет стоить, пока неясно.