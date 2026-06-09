Команда GigaByte установила мировой рекорд разгона оперативная память DDR5

Опубликовано 09 июня 2026, 20:281 мин.
Команда GigaByte установила мировой рекорд разгона оперативная память DDR5До 13 556 МГц
На выставке Computex 2026 инженеры GigaByte установили новый мировой рекорд по разгону оперативной памяти. Им удалось достичь скорости работы модулей DDR5 в 13 556 мегатранзакций в секунду (MT/с). Стандартная планка памяти DDR5 обычно работает на скоростях 4800−6400 MT/с.
© GigaByte
Рекорд был установлен с использованием материнской платы GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Память — CORSAIR VENGEANCE DDR5.
Помимо этого, на том же мероприятии команда GigaByte также заняла топовые места в различных категориях разгона процессоров. Там использовалась другая материнская плата — X870 AORUS INFINITY — с процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D2 и памятью G.SKILL.
Источник:videocardz
Автор:Максим Многословный
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