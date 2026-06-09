Команда GigaByte установила мировой рекорд разгона оперативная память DDR5

Рекорд был установлен с использованием материнской платы GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Память — CORSAIR VENGEANCE DDR5.

Помимо этого, на том же мероприятии команда GigaByte также заняла топовые места в различных категориях разгона процессоров. Там использовалась другая материнская плата — X870 AORUS INFINITY — с процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D2 и памятью G.SKILL.