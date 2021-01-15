Команда в одну строку может повредить жёсткие диски на компьютере с Windows 10

Эта команда может быть скрыта на компьютере в ярлыке, архиве ZIP и др. местах. Она позволяет вызвать ошибки отформатированного в системе NTFS жёсткого диска, которые повреждают индекс файловой системы.

Хуже всего то, что уязвимостью может воспользоваться любой пользователь без повышенных прав и привилегий в системе Windows 10.

Издание Bleeping Computer привело пример команды и предупредило, что её ни в коем случае не стоит выполнять. Это приведёт лишь к тому, что диск выйдет из строя.