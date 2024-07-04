Коммунальщики выступили против предоставления ЦОДу Amazon атомной энергии

Соглашение, заключенное в марте, предусматривает предоставление Amazon 480 МВт от атомной электростанции Susquehanna компании Talen в Пенсильвании с возможностью увеличения до 960 МВт.

Спор связан с новым соглашением об услугах межсетевого взаимодействия (ISA) между Talen и PJM Interconnection, региональным оператором энергосистемы. AEP и Exelon утверждают, что соглашение несправедливо выгодно Amazon и Talen, в то время как расходы несут плательщики PJM. Они утверждают, что хотя центр обработки данных Amazon не подключен напрямую к PJM, он все равно использует сеть, что приводит к увеличению расходов для других пользователей.

В жалобе подчеркиваются опасения, что если один из реакторов отключится, то дата-центр Amazon будет в приоритетном порядке получать электроэнергию от другого реактора, что приведет к сокращению поставок для потребителей PJM. Несмотря на заверения в том, что во время таких отключений центр обработки данных будет получать электроэнергию из других источников, компании AEP и Exelon по-прежнему настроены скептически. Они требуют проведения слушаний или отказа от идеи, ссылаясь на потенциальные ежегодные затраты от 58 до 140 миллионов долларов для других потребителей. Talen опровергает эти утверждения, заявляя, что изложение в жалобе "явно ложное".