Компактный мини-ПК Gmktec M6 Ultra на Ryzen 5 7640HS появился в продаже всего за $210

Базовая версия без оперативной памяти и накопителя оценена всего в 1499 юаней (около $210). Конфигурация с 16 ГБ оперативки и SSD на 512 ГБ стоит уже 1999 юаней ($280), а вариант с 32 ГБ ОЗУ и терабайтным SSD обойдется в 2499 юаней ($350).

Новинка построена на процессоре AMD Ryzen 5 7640HS с архитектурой Zen 4 и техпроцессом 4 нм. Чип имеет шесть ядер и двенадцать потоков с частотой до 5,0 ГГц и работает при TDP до 50 Вт.

За графику отвечает встроенное RDNA 3-ядро Radeon 760M с восемью вычислительными блоками на частоте до 2,6 ГГц, которое сопоставимо по производительности с NVIDIA GTX 1650 Ti.