Компания бывшего сотрудника Apple пообещала потеснить AMD и Intel на рынке процессоров

Разработчики утверждают, что готовят революционный процессор. Что интересно, в команду стартапа, помимо экс-сотрудника Apple, входят бывший ведущий архитектор SoC и бывший системный архитектор в Google. Они хотят использовать свои навыки в разработке мобильных чипов для создания серверных решений.

NUVIA обещает многократный прирост производительности и улучшение других характеристик процессора, в результате чего он станет потреблять меньше энергии. Проект назвали Phoenix. На его реализацию команда уже получила необходимые деньги. Это позволит стартапу нанять сотни разработчиков. Когда будут готовы новые процессоры, пока неясно.