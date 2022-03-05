Компания-создатель Photoshop ушла из России

Компьютеры
Вчера в 22:18
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Компания-создатель Photoshop ушла из РоссииКак и многие другие
Adobe, компания известная своими продуктами Photoshop, Acrobat и др., решила уйти из России из-за действий страны на Украине.
Компания сообщила, что ранее на этой неделе предприняла ряд шагов для обеспечения безопасности наших сотрудников и оказания гуманитарной помощи Украине. Теперь Adobe прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России.
В компании пояснили, что соблюдают правительственные санкции, введенные США, Европейским союзом и Великобританией. Помимо остановки продаж Adobe закрыла доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством.
Adobe не единственная. Из России уже ушли Microsoft, Apple, Panasonic, поставки прекратили Intel, AMD, перестали продавать игры EA, Rockstar Games и т.д.
Источник: Adobe