Компания-создатель Photoshop ушла из России

Компания сообщила, что ранее на этой неделе предприняла ряд шагов для обеспечения безопасности наших сотрудников и оказания гуманитарной помощи Украине. Теперь Adobe прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России.

В компании пояснили, что соблюдают правительственные санкции, введенные США, Европейским союзом и Великобританией. Помимо остановки продаж Adobe закрыла доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством.

Adobe не единственная. Из России уже ушли Microsoft, Apple, Panasonic, поставки прекратили Intel, AMD, перестали продавать игры EA, Rockstar Games и т.д.