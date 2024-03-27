Комплектная термопаста против покупной: стоит ли доплачивать

Комплектная термопаста против покупной: стоит ли доплачиватьВот что показал эксперимент
Ведущий YouTube-канала Voiaka сравнил семь моделей термопаст по эффективности. Среди них были стоковая DeepCool, золотая комплектная термопаста, АлСил-3, техничка (комплектная термопаста без названия), GD900, КПТ-8, MX5.
Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 5 7500F на B650, блок питания DeepCool 850, две плашки памяти KingBank, накопитель на 2 ТБ, видеокарту RTX 3070.
Вывод
В целом комплектные термопасты действительно показали себя хорошо. Поэтому если вы собираете себе новый компьютер и в комплекте с системой охлаждения идёт термопаста, то пользуйтесь ей. MX5 оказалась, например, всего на 2 градуса холоднее, чем золотая термопаста: 35 и 37 градусов соответственно. Все результаты тестирования в градусах вы можете увидеть выше на изображении.
Также отечественные и зарубежные термопасты показали себя примерно одинаково на более-менее среднем «железе». Если вы собираете себе компьютер на 7500F, 7700X, 12600K, 13600KF, то смело пользуйтесь комплектной термопастой. Она тоже вполне нормальная.