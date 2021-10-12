Компьютер 1980 года воссоздали на современном процессоре

Энтузиаст установил вместо оригинального экрана 10,4-дюймовую ЖК-панель. Для этого требовалось несколько компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Клавиатура у ПК осталась оригинальная, но использует Arduino Pro Micro для имитации USB HID-клавиатуры для Pi.

Кук, как и хотел, установил аккумулятор, который можно подзаряжать через USB-порт. Есть даже светодиодный индикатор в виде батареи, который показывает, сколько осталось.