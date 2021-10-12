Компьютер 1980 года воссоздали на современном процессоре

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Компьютер 1980 года воссоздали на современном процессореНа Raspberry Pi 3B
Энтузиаст Джереми Кук (Jeremy Cook) решил обновить старый терминал Minitel 1B, выпущенный в 1980-е годы, с помощью микрокомпьютера Raspberry Pi 3B.
Кук рассказал, что Minitel был найден на гаражной распродаже несколько лет назад. Идея заключалась в том, чтобы заменить внутреннее оборудование терминала на Raspberry Pi и аккумулятор (для портативности). В ходе работы над проектом, правда, появились и другие изменения.
Энтузиаст установил вместо оригинального экрана 10,4-дюймовую ЖК-панель. Для этого требовалось несколько компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Клавиатура у ПК осталась оригинальная, но использует Arduino Pro Micro для имитации USB HID-клавиатуры для Pi.
Кук, как и хотел, установил аккумулятор, который можно подзаряжать через USB-порт. Есть даже светодиодный индикатор в виде батареи, который показывает, сколько осталось.