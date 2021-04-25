Компьютер 39-летней давности научили добывать биткойны

Конечно, об эффективности тут и речи не идёт, но сам факт, что Commodore 64 можно модифицировать для выполнения такой задачи весьма примечателен.

Commodore 64 вышел в 1982 году. Он получил 8-разрядный процессор MOS 6510 c частотой 0,9 или 1,02 МГц. Объём оперативной памяти составлял 64 КБ. За графику отвечал специальный процессор VIC-II. Столь старый компьютер майнит криптовалюту на видео ниже: