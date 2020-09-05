Компьютер для игр в разрешении 8K обойдётся в 700 тысяч рублей

Автор текста рассказал, что большинство комплектующих он смотрел в «Ситилинке» и «Регарде».

Первым делом он, конечно, выбрал видеокарту — GeForce RTX 3090. Она поступит в продажу 24 сентября, но уже известна рекомендуемая цена модели — 136 990 рублей.

Далее автор заявил, что лучший игровой процессор на данный момент — это Intel Core i9-10900K. Он стоит 48 020 рублей. В качестве материнской платы выступила ASUS ROG Maximus XII Formula за 42 490 рублей. У этой матплаты даже есть подсветка и встроенный дисплей.