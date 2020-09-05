Компьютер для игр в разрешении 8K обойдётся в 700 тысяч рублей
Автор текста рассказал, что большинство комплектующих он смотрел в «Ситилинке» и «Регарде».
Первым делом он, конечно, выбрал видеокарту — GeForce RTX 3090. Она поступит в продажу 24 сентября, но уже известна рекомендуемая цена модели — 136 990 рублей.
Далее автор заявил, что лучший игровой процессор на данный момент — это Intel Core i9-10900K. Он стоит 48 020 рублей. В качестве материнской платы выступила ASUS ROG Maximus XII Formula за 42 490 рублей. У этой матплаты даже есть подсветка и встроенный дисплей.
Для охлаждения автор выбрал водяную систему Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360 за 18 530 рублей. Далее он купил две планки оперативной памяти DDR4 3600MHz Kingston HyperX Fury на 16 ГБ. Обошлись они в 15 140 рублей. Для хранилища приобрёл SSD Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW на 2 ТБ за 31 990 рублей. Скорость чтения накопителя достигает 3500 МБ/с, записи — 3300 МБ/с.
Корпус ASUS ROG Strix Helios RGB Black стоил 26 990 рублей. Блок питания CoolerMaster V1000 1000W обошёлся в 15 150 рублей.
В стоимость ПК вошёл и монитор — DELL UltraSharp UP3218K с поддержкой разрешения 8K и диагональю 31,5 дюйма. Он стоил 360 000 рублей.
В сумме вышло 695 300 рублей! И это не считая клавиатуры, мыши и наушников (колонок).