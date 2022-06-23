Компьютер и ноутбук с одной и той же видеокартой RTX 3070 Ti сравнили в девяти играх

Компьютер и ноутбук с одной и той же видеокартой RTX 3070 Ti сравнили в девяти играхДействительно ли разница между ними велика?
Авторы YouTube-канала Benchmarks for Gamers протестировали в разрешении 1440p в девяти играх видеокарту RTX 3070 Ti, установленную в ноутбуке и в настольном компьютере. Среди проектов были Forza Horizon 5, Kena, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo Infinite, F1 2021, God of War, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone.
В Forza Horizon 5 с пресетом Extreme средняя частота кадров на ноутбуке составила 84 к/с, на ПК - 99 к/с.
Kena шла на ультра-настройках графики. Ноутбучная RTX 3070 Ti в среднем обеспечивала FPS в пределах 67 к/с, десктопная - 90 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась с ультра-высоким пресетом. При этом средняя производительность с ноутбучной видеокартой равнялась 63 к/с, с десктопной - 80 к/с.
Cyberpunk 2077 шёл на ультра-настройках, а также с включенными RayTracing и DLSS и без этих функций. Средняя частота кадров на ноутбуке равнялась без RayTracing и DLSS 48 к/с, с ними - 39 к/с; на настольном компьютере - 63 к/с и 50 к/с соответственно.
В Halo Infinite с ультра-пресетом удалось получить в среднем 64 к/с (ноутбук) и 80 к/с (ПК).
F1 2021 запускалась с ультра-высоким пресетом и RayTracing Medium. В среднем FPS здесь равнялся 80 к/с с ноутбучной видеокартой и 100 к/с с десктопной.
Игра God of War шла на ультра-настройках. Средняя частота кадров в ней составила 56 к/с (ноутбук) и 72 к/с (ПК).
В Far Cry 6 с ультра-графикой средний FPS равнялся на ноутбуке - 67 к/с, на компьютере - 87 к/с.
В Call of Duty: Warzone удалось с ультра-пресетом и трассировкой лучей (RayTracing) получить в среднем 96 к/с и 125 к/с (ноутбук и настольный компьютер).
Вывод
В целом разница между десктопной и ноутбучной моделью видеокарты RTX 3070 Ti составила во всех девяти проектах около 29 процентов (85 к/с и 66 к/с соответственно).
Конфигурация ПК:
- видеокарта KFA2/Galax RTX 3070 Ti SG;
- процессор Intel Core i7-12700K;
- оперативная память G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, DDR4-3600;
- материнская плата Asus Prime B660M-A WIFI D4;
- система охлаждения MO-RA 360 + EK-Quantum Velocity Full Nickel;
- корпус Streacom BC1 Open Benchtable.
Конфигурация ноутбука CLEVO PD70PNN:
- видеокарта RTX 3070 Ti Laptop GPU;
- процессор Intel Core i7-12700H;
- оперативная память PNY XLR8 Gaming 2x16GB, SO-DIMM DDR4-3200.