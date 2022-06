Компьютер и ноутбук с одной и той же видеокартой RTX 3070 Ti сравнили в девяти играх

Авторы YouTube-канала Benchmarks for Gamers протестировали в разрешении 1440p в девяти играх видеокарту RTX 3070 Ti, установленную в ноутбуке и в настольном компьютере. Среди проектов были Forza Horizon 5, Kena, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo Infinite, F1 2021, God of War, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone.

В Forza Horizon 5 с пресетом Extreme средняя частота кадров на ноутбуке составила 84 к/с, на ПК - 99 к/с.

Kena шла на ультра-настройках графики. Ноутбучная RTX 3070 Ti в среднем обеспечивала FPS в пределах 67 к/с, десктопная - 90 к/с.

Assassin's Creed Valhalla запускалась с ультра-высоким пресетом. При этом средняя производительность с ноутбучной видеокартой равнялась 63 к/с, с десктопной - 80 к/с.

Cyberpunk 2077 шёл на ультра-настройках, а также с включенными RayTracing и DLSS и без этих функций. Средняя частота кадров на ноутбуке равнялась без RayTracing и DLSS 48 к/с, с ними - 39 к/с; на настольном компьютере - 63 к/с и 50 к/с соответственно.

В Halo Infinite с ультра-пресетом удалось получить в среднем 64 к/с (ноутбук) и 80 к/с (ПК).