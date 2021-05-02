Компьютер на российском процессоре протестировали в домашних условиях

У Вильянова был компьютер в корпусе Thermaltake Suppressor F1 с 8 ГБ оперативной памяти, SSD Kingston с интерфейсом SATA и блоком питания на 400 Вт. ПК работал под управлением отечественной же операционной системы Astra Linux (Новороссийск) 4.11.

Сначала Вильянов подключил к компьютеру игровую мышку, клавиатуру и монитор разрешением Full HD. Система нормально распознала устройства. По словам блогера, ПК без проблем подключается к сети. Возникли, правда, проблемы с подключением принтера по Wi-Fi. Его удалось нормально подключить только с пятого раза. Со всем остальным проблем не возникло.

Вильянов пришёл к выводу, что по скорости работы российский компьютер похож на бюджетный офисный ПК. Он сравнил его с системой на Intel Core i5 третьего или четвёртого поколений. Тесты в Speedtest показали результат в 150 Мбит/с, хотя ожидалось около 500 Мбит/с. В Octane 2.0 результаты тоже оказались низкими — 3287 баллов.

Блогер не советует использовать этот ПК как домашнюю станцию. Полный обзор доступен по этой ссылке.